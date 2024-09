Guido Crosetto | Io spiato dai servizi segreti Ma il governo smentisce

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Il ministrotemeva di essere controllato dai. Per questo aveva chiesto l’aiuto di Palazzo Chigi e della premier Giorgia Meloni. Senza ottenere risposta. Fino a oggi. Qualche mese dopo la sua richiesta, la replica è arrivata sulla scrivania di Raffaele Cantone. Ilha scritto di aver accertato tutto. E quindi di poter escludere un coinvolgimento dell’intelligence. La vicenda è quella che ha portato all’indagine su Pasquale Striano e sul magistrato antimafia Antonio Laudati. Ovvero proprio della storia che secondo Meloni non ha ricevuto attenzioni dai media. Ma che sarebbe più grave di quella di Sangiuliano. Il verbale, racconta oggi Repubblica, nel verbale del 22 gennaio del 2024 riferisce a Cantone le proprie ragioni «di preoccupazione in relazione alla pubblicazione di articoli con informazioni riservate».