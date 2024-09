Cimitero monumentale Investito mezzo milione per i lavori di restauro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Nuovo impegno per ildi Castiglion Fiorentino. Prosegue, infatti, l’intervento diconservativo e revisione delle coperture da eseguire quelle che si riferiscono al lotto 3 e lotto 6. L’intervento sta riguardando l’area posta a destra dell’ingresso principale, caratterizzato da un loggiato di 5 arcate con colombari e il fabbricato lungo il lato ovest del, nel tratto compreso tra il loggiato posto a destra dell’ingresso e la Cappella Casagni. E’ in corso ilconservativo degli elementi in travertino, la pulizia, ildelle pavimentazioni, lo smontaggio e rimontaggio dell’attuale manto di copertura e la posa in opera di scossaline, canali di gronda e discendenti. Secondo il cronoprogramma del Comune, entro metà mese la ditta incaricata provvederà al rifacimento dell’intonaco previa asportazione e successiva tinteggiatura.