Tromba d’aria a Marina di Grosseto scene da film al Bagno Giglio | Danni per decine di migliaia di euro

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Sembrava di essere in unamericano: un vortice altissimo, generato sul mare. Ma che improvvisamente si è avvicinato. Una volta arrivato in spiaggia ha distrutto tutto quello che ha incrociato il suo percorso. A farne le spese ildi, che alla fine della tempesta contadididi. Almeno cento tra ombrelloni, sdraio e lettini sono volati altissimi in aria e poi sono ricaduti adi metri di distanza. Alcuni anche nel parcheggio adiacente alle Colonie centrando un’auto parcheggiata. Giornata di paura quella di ieri nella frazione balneare di: intorno alle 14 del pomeriggio unaha colpito la zona nord, quella vicina alle Colonie. Sfiorando altri due stabilimenti, il Moreno e il Miramare. Anche se qualche ombrellone è stato divelto anche in quelle zone.