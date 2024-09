Perché Kamala Harris è tutt’altro che la già Presidente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) I sondaggi corrono su un filo sottilissimo e non è detto che gli anti-trumpiani votino per la vice di Joe Biden, detestata (anche) per la sua incoerenza. La partita è ancora aperta. Un’ossessiva vulgata mediatica non fa che ripetere, ormai da oltre un mese, cheavrebbe già quasi la vittoria in tasca. In particolare, la vicesarebbe una candidata formidabile, essendosi rivelata capace di riaprire un’elezione che, a metà luglio, sembrava ormai decisa a favore di Donald Trump. La, si dice, sarebbe riuscita a compattare i democratici, accendendo finalmente il loro entusiasmo. Ma siamo veramente sicuri che le cose stiano così? C’è da dubitarne. Ovviamente non si può negare che la candidata dem abbia guadagnato terreno nei sondaggi.