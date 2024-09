Pensioni Borghi Lega | Salvini e la promessa di quota 41? Noi non abbiamo vinto le elezioni E sul patto di stabilità | Meglio del precedente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ildicontinuo a giudicarlo male, ma dicendo di no aldisarebbe rimasto in vigore quello vecchio che era peggio. Le regole sono un po’ più morbide nei primi anni e diventano un po’ più dure negli anni successivi, ma di base è proprio sbagliato concettualmente, perchéle prove che le ricette dell’austerità portano recessione e aumento del debito”. Il senatore dellaClaudio, nel corso di un’intervista a ilfattoquotidiano.it affronta la situazione economica che il governo si trova ad affrontare tradie un debito pubblico a un passo da3000 miliardi di euro. In queste condizioni c’è da scrivere la prossima Legge di Bilancio.