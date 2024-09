Bake Off Italia - Dolci in forno 12 da stasera su Real Time | anticipazioni giudici e selezione concorrenti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Daprende il via la nuova stagione del talent show basato sulle sfide tra pasticceri amatoriali: ecco cosa ci aspetta nella prima puntata in onda questa sera a partire dalle 21:30 Il celebre tendone diOffinsta per riaprire le sue porte con la dodicesima edizione, pronta a tornare in prima serata su(canale 31) a partire da venerdì 6 settembre alle 21:30. Il cooking show, prodotto da Banijayper Warner Bros. Discovery e ispirato al format della BBC, si conferma uno dei programmi di punta dell'emittente. Il talent show è disponibile in streaming su discovery+, dove gli abbonati possono vedere le puntate con sette giorni di anticipo, ad eccezione della finale.Offin: le novità e