Artigianato e Palazzo Trentanni di meraviglie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono passati trenta anni dalla prima edizione della mostranata da un’idea di Neri Torrigiani – accolta subito con entusiasmo e sostenuta con spirito mecenatistico da Giorgiana Corsini – oggi promossa dall’Associazione Giardino Corsini presieduta da Sabina Corsini. "Se inizialmente il nostro progetto è nato da una intuizione, nel tempo è diventata una certezza che poter condividere con le maestranze il genius loci del Giardino Corsini nel cuore di Firenze – dove dimostrare, mostrare, fare rete, e parlare di futuro – sarebbe stato un sostegno concreto e vitale per tutti loro e un’importante cassa di risonanza per il patrimonio creativo italiano", racconta Neri Torrigiani, non negando una certa emozione nel constatare quanto fosse vincente quella percezione che ha cambiato radicalmente il modo di raccontare il fare artigiano.