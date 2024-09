L’Italia Under 21 batte 7-0 San Marino come all’andata | poker di Esposito in vista della Norvegia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) A Latinaa Serravalle. La nazionale azzurra21San7-0nel match di andata delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2025 in Slovacchia. In evidenza, autore di quattro gol, mentre Bove apre le marcature e serve anche un assist per il bomber dello Spezia. Oltre ad un autogol di Matteoni, a referto c’è spazio anche per Raimondo, autore del momentaneo 6-0. Le uniche note stonate riguardano gli infortuni: Fazzini e Baldanzi sono stati costretti ad uscire e dovranno essere valutati insfida contro la, in programma martedì 10 a Stavanger (18.30). Gli azzurrini al momento sono primi con 18 punti e una partita in più(15) e due in più dell’Irlanda (13). Nella prima mezz’oramuove il pallone, ma senza quella velocità necessaria per trovare varchi nella bassa difesa sanmarinese.