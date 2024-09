Nuoto l’Italia eguaglia il record di ori alle Paralimpiadi! Boggioni e Amodeo da urlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Settima giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa dela queste2024.ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 11 ori, 4 argenti e 13 bronzi,ndo il numerodi metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo a tre giorni dal termine delle prove in vasca. Sono stati quattro i podi odierni (2 ori e 2 bronzi) a essere centrati dalla squadranata da Riccardo Vernole. Nei 100 stile libero S12 Alessia Berra ha concluso in quinta posizione con il crono di 1:01.84, nella prova vinta dalla brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago (59.30) a precedere l’ucraina Anna Stetsenko (1:00.39) e la giapponese Ayano Tsujiuchi (1:01.05). Nella Finale dei 400 stile libero S8 un super Albertoha emozionato con una gara coraggiosa.