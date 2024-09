LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa per rompere il tabù New Zealand

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata dellaCup, torneo di selezione tra gli sfidanti per la 37ma America’s Cup. A Barcellona comincia il secondo round robin della Challenger Selection Series con tre match race importanti per la classifica generale oltre ad una regata test trae New. I punti raccolti dai Challenger contro il Defender non vengono infatti conteggiati per la graduatoria della fase a gironi, ma gli uomini di Max Sirena proveranno comunque a battere finalmente i Kiwi dopo tre sconfitte di fila nelle acque catalane tra Final Preliminary Regatta ed il primo round robin dellaCup, per lanciare un messaggio a Peter Burling e compagni in vista di una possibile riedizione dell’ultima finale di Coppa America.