Basket serie B Nazionale | domani nuova amichevole a Medicina Masciarelli e Vaulet subito al top La Virtus si gode i suoi gioielli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Agosto è trascorso e nel primo periodo di preparazione laImola ha giocato tre partite: due perse e una vinta. Le gare amichevoli non fanno punti, non ti permettono di muovere la classifica come accade in campionato, ma fare meglio degli avversari, dà una carica emotiva maggiore. Dopo gli stop con Blacks Faenza e Unieuro Forlì, gli uomini di Galetti hanno piegato Ravenna, e nella città bizantina c’erano tanti tifosi gialloneri. Quella in terra romagnola è stata una sfida tirata, i padroni di casa sono riusciti a stare davanti nel primo e terzo quarto, nel secondo Imola è stata avanti di 1 (32-33). Sono andati in doppia cifra:(12), Anaekwe (11), Kadjividi (14) e(19).