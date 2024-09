È sempre Cartabianca 2024 al via | quando in tv la nuova edizione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sta per tornare unadi ‘È‘. Il programma, condotto da Bianca Berlinguer, avrà una novità importante a cominciare da unacollocazione nel palinsesto Mediaset. Vediamo insieme daandrà in onda. Ritorna ‘È’ con Bianca Berlinguer Cronaca, politica, economia e ambiente sono i principali temi di discussione di ”È“. Il programma televisivo di approfondimento e informazione torna dopo essersi preso un periodo di pausa durante i mesi estivi. La prima puntata dellaandrà in onda martedì 3 settembrein prima serata su Rete 4 alle ore 21.25. A condurre questac’èBianca Berlinguer. Immancabile come ospite è Mauro Corona che ad agosto ha compiuto 74 anni ed ha trascorso le vacanze tra escursioni, scalate, scultura e scrittura.