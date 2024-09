Atalanta le nazionali chiamano 12 nerazzurri | Zingonia si svuota

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Bergamo, 1 settembre 2024 – La sosta per lelo spogliatoio dell’. La prossima settimana al centro sportivo di, escludendo gli infortunati Scalvini e Scamacca, ci saranno soltanto 12 giocatori, di cui solo 9 di movimento oltre ai tre portieri Carnesecchi, Rui Patricio e Rossi. Gasperini dovrà integrare diversi ragazzi della formazione Under 23 di serie C (che a sua volta darà alle variegiovanili Obric, Vavassori e Vlahovic) per avere ventidue effettivi per degli allenamenti a ranghi misti. Anche perché nei nove calciatoririmasti atre al momento sono fermi per problemi fisici: Kolasinac e Zaniolo per problemi muscolari e Sulemana per una distorsione alla caviglia.