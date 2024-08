Muore a 26 anni nell’incidente Lascia la moglie incinta di tre mesi Era un volontario della Croce Rossa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) La Spezia, 31 agosto 2024 – Il sogno di garantire al figlio che verrà un futuro migliore si è infranto sull’autostrada A12. La morte di Fily Keita il ventiseienne del Mali tragicamente scomparso in un incidente l’altro pomeriggio nei pressi di Sestri Levante nello schianto nelle vicinanze di un cantiere, ha destato profondo cordoglio in città. Fily infatti era molto conosciuto a Spezia per il suo impegno comenellaItaliana che stava prestando da quattro. Lunedì verrà eseguita l’autopsia per fare chiarezza sulle cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del furgone con il quale viaggiava per effettuare delle consegne. La sua storia è molto simile a quella di tanti accolti dopo un lungo viaggio su un barcone dall’Africa.