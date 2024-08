Tutte le mostre del Festival di Fotografia a Savignano sul Rubicone

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 29 agosto 2024) ATLAS 33a edizione deldidisulcon la Direzione Artistica di Alex Majoli dal 13 al 29 settembre. A seguire lepresenti Richard Billingham Ray’s a Laugh “Mio padre Raymond è un alcolizzato cronico. Non gli piace uscire, mia madre Elisabeth non beve quasi mai, ma fuma troppo. Le piacciono gli animali domestici e gli oggetti decorativi. Si sono sposati nel 1970 e io sono nato poco dopo. Mio fratello Jason è stato dato in affido quando ha compiuto 11 anni, ma ora è di nuovo con Ray e Liz. Ray dice che Jason è indisciplinato. Jason dice che Ray fa ridere, ma non vuole essere come lui” (Richard Billingham).