Nuovo digitale terrestre | come funziona e cosa cambia dal 28 Agosto 2024

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il, fondamentale per la fruizione televisiva in Italia, si evolve nuovamente con l’introduzione dello standard DVB-T2, che promette una qualità superiore delle trasmissioni. Questomento del, attivo dal 28, interesserà milioni di utenti che dovranno verificare la compatibilità dei propri apparecchi televisivi o acquistare nuovi dispositivi per poter continuare a vedere tutti i canali., foto Ansa – VelvetMagCos’è il DVB-T2 e perché è importante Il DVB-T2, acronimo di Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial, rappresenta ilstandard tecnologico per la trasmissione dei segnali televisivi sul