Pensioni la Lega contro l’aumento delle finestre | Non è il momento di alzare la soglia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ipotesi di un ulteriore allungamentoper l’uscita anticipata dal lavoro si fa sempre più concreta, ma trova l’opposizione ferma della. L’idea, che prevede di aumentare il tempo di attesa da 3 a 6-7 mesi, permetterebbe risparmi importanti, stimati in circa un miliardo e mezzo all’anno. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon non lascia spazio a compromessi: “Non è tempo di aumentare la”, ha dichiarato durante il programma L’aria che tira su La7.anticipate: “Lenon si toccano” Le voci di una possibile estensionedi uscita per chi ha 42 anni e 10 mesi di contributi hanno creato non poco allarme, ma la risposta dellaè stata immediata. Durigon si è espresso in modo netto: le regole stabilite dalla legge Fornero, pur dure da digerire, non subiranno modifiche in questa direzione.