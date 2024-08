Il censimento degli alberi | Banca dati per monitorare la ’salute’ delle piante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È un vero e propriodel patrimonio arboreo del Comune di Modena, per poter contare su di unacirca 55 milache si trovano sulle strade, nelle aree verdi di edifici pubblici e scuole, nei parchi e nei giardini pubblici e poterlecon continuità così da garantirne cura e manutenzione. È questo l’obiettivo dell’attività al via nei prossimi giorni per completare entro il prossimo anno il lavoro già portato a termine per circa 30 mila, ormai censite, contrassegnate con specifici cartellini e georeferenziate. "È necessario avere un quadro completo del nostro patrimonio arboreo – sottolinea l’assessore ad Ambiente, Economia circolare e Transizione ecologica Vittorio Molinari – per poter garantirne con efficacia cura e manutenzione in modo continuativo, come una vera e propria infrastruttura urbana".