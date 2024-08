Duncan il pesciatino è cittadino italiano Chiamatemi Alfredo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Pescia (Pistoia), 27 agosto 2024 – “Da oggi". Quella “o” finale che fa tutta la differenza del mondo, per un ragazzo di 31 anni che ha finalmente "coronato il suo sogno". Questa è la storia di Joseph "il. Non uno perfetto sconosciuto per gli amanti del pallone. Di sicuro non per Pescia. Perché (anche) lì "sono tutti innamorati di lui". Parliamo del noto calciatore di serie A che ieri ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. Peraltro in un momento storico in cui la politica romana si sta da giorni surriscaldando non tanto per colpa dell’afa agostana, quanto per il ritorno alla ribalta del mare magnum delle modalità di concessione/ottenimento della cittadinanza italiana a colpi di ius soli, scholae, sanguinis .