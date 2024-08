Cartoline in vendita per analizzare l’acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Dueper far conoscere Migliana e per finanziare un nuovo progetto per la sicurezza di visitatori e paesani: è la nuova idea della pro loco di Migliana, che grazie alladellefaràdi due fontane della frazione. "In tanti ci hanno chiesto anche questa estate sedelle due fonti, quella di Chiusoli e quella delle Cavallaie, era potabile – spiega il presidente della pro loco, Giulio Pieraccini – quindi abbiamo pensato di farla. E’ una sicurezza in più per i tanti visitatori che vengono da noi in estate e per i cittadini". La speranza è che i dati siano rassicuranti nei confronti di chi ne usufruisce, con l’intento di estendere il controllo anche ad altre fonti del paese.