Bibione bambina di 8 anni muore annegata | era con mamma e papà

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 agosto, una tragedia ha colpito la località turistica di, dove unadi 8di nazionalità tedesca è stata trovata senza vita, galleggiando vicino alla riva antistante piazzale Zenith. La piccola era in vacanza con i genitori quando è avvenuto il dramma. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lanon c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Incidente sul Gargano, moto finisce contro un’auto: morto Alessandro, aveva 24Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri di, che sono intervenuti insieme alla Polizia locale del Distretto Veneto est, la causa della morte sarebbe un annegamento. L’allarme è stato dato intorno alle 18.30 dai bagnini in servizio sulla spiaggia, i quali hanno notato il corpo dellache galleggiava in mare.