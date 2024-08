Arianna? Nessun problema politico | Lollobrigida si sfoga contro i voyeur

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) «Non vi è alcunné con Giorgia, né cone chi spera in questo non avrà grandi soddisfazioni. Semmai dovrà prendere atto che non erano i rapporti di parentela la ragione del mio ruolo». Così il ministro all'Agricoltura Francesco, che utilizza Facebook per dire la suachi, da giorni, parla di frattura all'interno di Fratelli d'Italia e da anni lo accusa di essere a Palazzo Chigi solo perché marito della sorella della premier. Uno sfogo, tra l'altro, che avviene dopo che, la primogenita di casa Meloni, sulle colonne del Foglio ha annunciato la fine del rapporto con, per il quale comunque si butterebbe ancora nel Tevere. «Ci vogliamo bene - ha detto. So quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto».