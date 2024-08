Luisa Ranieri incendia il gossip | Attratta da una donna? Siamo aperti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Una lunga intervista, quella di Vanity Fair a, destinata a scaldare la temperatura di questo fine agosto già bollente. Il meteo, però, non c'entra. C'entrano piuttosto le confessioni piccanti della splendida Lady Montalbano, moglie di Luga Zingaretti e attrice a tutto tondo tra tv e cinema d'autore. A 50 anni, l'interprete tra i tanti titoli de E' stata la mano di Dio per Paolo Sorrentino (con tanto di leggendario e acclamatissimo nudo integrale), è icona di sensualità mediterranea, ma anche di grande riservatezza e sobrietà. Con Zingaretti ha una unione tanto solida e duratura quanto lontana da ogni tipo di esposizione mediatica, tantomenopara. Ecco perché le parole particolarmente frizzanti dellaa Vanity Fair appaiono quasi come un fuoco d'artificio. "L'ultima parolaccia che ho detto è stata 'vaffanc***o' perché mi hanno fatto arrabbiare", spiega.