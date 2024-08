MLB Shohei Ohtani entra nel ristretto club 40 40 | perché è un risultato storico per il baseball

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Un agosto ricco di storia e di record quello che prima ha regalato ad Aaron Judge il primato di velocità nel raggiungere 300 fuoricampo in carriera e che ha poi incoronatonel40/40. Di cosa si tratta? Di un qualcosa di molto raro, prima di tutto, visto che il fuoriclasse giapponese dei Dodgers è solamente il sesto giocatore della storia adre nel circolodi battitori ad aver collezionato almeno 40 fuoricampo e almeno 40 basi rubate in una singola stagione.ha raggiunto il doppio traguardo nella partita contro i Tampa Bay Rays, che ha regalato alla squadra di Los Angeles la quinta vittoria consecutiva in MLB. La notte al Dodger Stadium ha iniziato a profumare di storia nel quarto inning, quandoha fatto registrare la sua quarantesima ‘base rubata’ della stagione.