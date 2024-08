Tennis è finita tra Rybakina e coach Vukov | l’annuncio della kazaka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram, Elenaha annunciato che Stefanonon è più il suo allenatore. Volge dunque al termine, dopo 5 anni, uno dei sodalizi più vincenti degli ultimi tempi nelfemminile, con la giocatriceche – sotto la guida dell’allenatore croata – è arrivata ai vertici delle classifiche, vincendo anche uno Slam (Wimbledon, nel 2022). “Ciao a tutti. Dopo 5 anni, io e Stefano non lavoreremo più insieme. Lo ringrazio per il suo lavoro sul campo e gli auguro tutto il meglio per il futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto” ha scritto, che arriva agli US Open con più dubbi che mai, soprattutto a livello fisico tra ritiri e forfait negli ultimi tornei. No moreand!? pic.twitter.