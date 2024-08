Rimpatriata mondiale Nesta-Gila amici contro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) A Monza non ci sono hit dell’estate. Ci sono canzoni che non passano mai di moda, che rimandano al romanticismo filo conduttore da 6 anni a questa parte della storia biancorossa, che scandiscono il tempo degli eventi. "Certi amori non finiscono" torna nelle casse per Monza-Genoa, che è anche AlessandroAlbertordino. Li guardi ed è subito Berlino, se noti una sfumatura rossonera si intravede Atene. Fatto sta che le loro mani si sono unite per alzare al cielo una Coppa del mondo in azzurro e una Champions con il Milan, quando ancora Silvio Berlusconi con Adriano Galliani erano leader incontrastati nell’Olimpo del calcio. La storia rimane e continua, con obiettivi diversi ma senza che manchino le ambizioni:rdino, unol’altro, sono idee di calcio che si intrecciano in panchina nel secondo appuntamento del campionato che già vuol dire qualcosa.