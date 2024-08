No non si torna in classe a ottobre Perché la richiesta del mondo della scuola è insostenibile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Vacanze agli sgoccioli o già finite per moltissime famiglie italiane, e la domanda è d’obbligo: quando inizia la? Quest’anno poi c’è una novità – oltre a quelle introdotte per decreto – che ha fatto sobbalzare i genitori. Si riprende a? Hanno iniziato a circolare queste informazioni e quindi è subito bene fare chiarezza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso come ogni anno il calendario scolastico per l’anno 2024/2025. Come di consueto, il ritorno fra i banchi è diverso fra le varie regioni e province autonome per ovvi motivi climatici. Ma sgomberiamo il campo dai dubbi: no, nessuno comincerà le lezioni a