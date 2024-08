Sanremo 2025 il regolamento tra nuove proposte e 24 campioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 agosto 2024), cambia il computo dei voti per l’attesissima kermesse canora che quest’anno troverà alla guida Carlo Conti Per il prossimocondotto da Carlo Conti arrivano delle novità: intanto il ritorno delle, di 24in gara e nuovo computo dei voti. Da oggi infatti è online il nuovodel 75° Festival della Canzone Italiana – che andrà in onda, come sempre in diretta su Rai 1, nella settimana dall’11 al 15 febbraio. Si tratta del quarto festival diguidato da Conti (le precedenti edizioni: 2015, 2016 e 2017), in qualità di direttore artistico e conduttore. Tra le principali novità di quest’anno, il ritorno delle, il numero dei Big, che saranno 24 e le votazioni della serata delle “Cover”, che andrà a determinare la cover vincitrice senza influire sul voto finale.