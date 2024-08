Palestre non omologate Anche le ragazze del volley giocano sempre in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Geas Basket non è l’unico club costretto ad andare a giocare a Cinisello Balsamo. Ci sono, infatti, altre società che hanno dovuto traslocare per poter disputare i loro campionati. L’esempio lampante è quello del. "Sono ormai anni che le squadre di pallavolo della serie D, sia della ex Gasc Sestese e del Geas, disputano le partite casalinghe a Cinisello - ha scritto il dirigente sportivo Umberto Favret -. Questo perché, tolta la palestra Dante Falck, quartier generale del basket Geas e Posal, non ci sono impianti comunali omologati per queste categorie". Favret col presidente Mario Zecchinelli ha contribuito alla rinascita del Geaspiù di 10 anni fa. Già gennaio, quando le cugine del basket annunciarono di lasciare Sesto con la prima squadra, Favret fece una lunga e lucida analisi sulla situazione degli impianti.