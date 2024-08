Dybala saluta la Roma l’Arabia ad un passo | i dettagli dell’affare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Pauloè sempre più vicino a lasciare la. L’affare dovrebbe concludersi nelle prossime ore. Giallorossi a caccia del sostituto Oramai ci siamo: Pauloè pronta are la. Dopo i tentativi non andati a buon fine delle scorse settimane, il passaggio in Arabia è sempre più vicino. La partita contro il Cagliari, a meno di clamorose novità dell’ultimo momento, è stata l’ultima con la maglia giallorossa. Paulo(Lapresse) – cityrumors.itSecondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’accordo sarebbe stato trovato nella notte appena passata ed ora si stanno definendo gli ultimiper il trasferimento in terra saudita. Il giocatore avrebbe preferito trascorrere ancora qualche anno in Europa e poi magari dire sì al campionato arabo.