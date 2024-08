Vergara brilla Okwonkwo mai pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) BARDI 6,5. In controtendenza con l’annata passata, vive inoperoso lunghe fasi di match. Nel finale di primo tempo Fiori lo grazia alzando la mira, poi è bravo ad uscire a valanga su Mancuso. Nella ripresa vince ancora il duello con Fiori, il palo è amico sul tiro di Trimboli, poco da fare sul destro di Bragantini e sul fuoco amico finale. FIAMOZZI 6. Come nel pre-campionato, in fase di possesso abbandona la fascia per accentrarsi in mediana. Qualche buon cross nei primi 45’. MERONI 5. Poca gloria per il dirimpettaio Mancuso, il match sembra girare regolare, poi la goffa deviazione finale che gela il "Città del Tricolore". ROZZIO 6. Qualche buona respinta in particolare nel secondo tempo. Spende un giallo contro la velocità di Mensah. LIBUTTI 5,5. In fascia mancina, si fa trovare pronto quando Maggioni affonda.