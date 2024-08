Coldiretti | avviata raccolta mele stima produzione 2024 -1%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) È cominciata nei giorni scorsi in Italia ladelle, il frutto più presente sulle tavole nazionali, con unadidi circa 2,1 miliardi di chili, in calo dell’1% rispetto allo scorso anno. Lo ha scritto in una nota la, sulla base dei dati Prognosfruit. Sul raccolto nazionalepesano, infatti, le gelate primaverili che hanno interessato la regione maggiore produttrice: sino cali del 7% in Trentino e del 9% in Alto Adige. Bene, invece, il Piemonte che è la seconda regione per, e la provincia di Alessandria dove si registra un aumento che rispecchia quello piemontese di un circa +8%, superando i 29.245 quintali dello scorso anno (dati Istat).