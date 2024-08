Vitulazio tentato furto alla filiale Bper Banca | ladri messi in fuga dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa richiesta di intervento inoltrata poco dopo le 05.00 di questa mattina dal personale addettovigilanza remota delladi, nel casertano,Centrale Operativa della Compagniadi Capua ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e sventare ilmettendo in. Attraverso il numero di emergenza “112” l’operatore ha riferito aiche presso ladell’Istituto di Credito era in corso un tentativo di intrusione da parte di ignoti. La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, già in circuito per un servizio di controllo del territorio, è giunta in pochi minuti presso la sede segnalata.