Mai vista una cosa del genere | allarme-mucillagine come sono ridotte le nostre coste

(Di giovedì 15 agosto 2024)nel mar Adriatico, soprattutto in Romagna e nelle Marche, dove l'acqua è diventata non balneabile. Si tratta di fatto di una schiuma bianca che rende impossibile tuffarsi. Per questo i turisti preferiscono, in questi giorni, rimanere nelle piscine degli alberghi. “Nei giorni scorsi arrivava fino a cinquanta metri dalla riva”, hanno spiegato da un ristorante di Ancona al Giornale. Aggiungendo poi: "Ecco, fin lì. Non abbiamo mai visto unasimile ed è così da inizio stagione. Terribile. Fortunatamente adesso va molto meglio". Situazione simile a Pesaro,raccontato da chi è lì in vacanza: “Per due giorni abbiamo preferito non andare in spiaggia, soprattutto perché abbiamo dei bambini e con loro sarebbe impossibile stare lì con l'acqua piena di. Non ci resta che sperare che le maree portino via tutto”.