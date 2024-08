I furti non si fermano neanche a Ferragosto | colpi a San Giorgio del Sannio e San Martino Sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto a Sandeldove ignoti nel tardo pomeriggio si sono introdotti in una abitazione mediante effrazione della porta di ingresso. Una volta all’interno i malviventi sono riusciti ad asportare la somma di 1000 euro in contante, una macchina del caffè e vari braccialetti per un valore di 300 euro. A Sansempre nel tardo pomeriggio ignoti malfattori mediante effrazione della porta ingresso si sono introdotti in una casa asportando la somma in contanti di 1500 euro. L'articolo Inon sia Sandele Sanproviene da Anteprima24.it.