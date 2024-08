Spettacoli giochi e sport al nuovo Varco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Al via, nei prossimi mesi, i lavori per la riqualificazione delsul Mare, uno spazio destinato a cambiare volto. Sono stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro per un’area complessiva di 16mila metri quadrati. La giunta ha approvato il progetto esecutivo e dettato i tempi di realizzazione: procedure per la gara di appalto e successivamente consegna dei lavori. "Stiamo per dare il via a una delle più grandi opere di riqualificazione che daràimpulso al cuore della città – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Con questo progetto ridisegniamo il centro di Civitanova in una passeggiata che dal cuore della città arriva sul lungomare. Diventerà, dunque, un luogo più bello e di aggregazione dove troveranno spazio tante anime, da quella riservata a cultura e, alle aree gioco, fitness eive, dalle zone verdi ai percorsi pedonali" ha concluso il sindaco.