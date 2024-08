Borna Sosa scalza Gosens il Torino ha scelto il nuovo terzino

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cambio di rotta nelle strategie di mercato dei granata che per il ruolo disinistro aveva puntato forte su Robin, ex Atalanta e ora in forza all’Union Berlino. I tentannamenti del laterale tedesco, però, non sono piaciuti ai dirigenti delche hanno immediatamente virato sul croato dell’Ajax,, per il quale si proverà a chiudere subito. SALTA, C’E’Nelle prossime ore i contatti tra le parti dovrebbero intensificarsi per definire la trattativa. Il campionato italiano è ormai alle porte e mister Vanoli ha urgente necessità di avere una rosa già pronta.