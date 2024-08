Turismo la narrazione sulla Calabria è cambiata e un festival lo racconta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Straordinaria" non è solo un motto, un claim pubblicitario. Lastraordinaria è anche quella delArmonie d'Arte - ideato e diretto da Chiara Giordano è giunto alla sua ventiquattresima edizione - che attraverso una programmazione ricca di eventi offre una rinnovatadellain una logica di marketing territoriale e turistico, partecipando da protagonista al dibattito socioculturale globale. Articolato in due grandi segmenti progettuali - Armonie d'Artenegli spazi del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Borgia (Cz) e in altri siti di valore, e Armonie d'ArteNetwork, che si estende lungo le antiche rotte mediterranee e medievali della regione - il2024 è ispirata al concetto delle permanenze, mirabilmente rappresentate dall'immagine grafica, opera di Cesare Berlingeri.