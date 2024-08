La morte del calcio d’inizio del sabato alle 15 | 00 o un mondo nuovo e coraggioso? L’EFL entra nell’era di Sky Sports+ con enormi implicazioni per i tifosi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Gli appassionati di EFL più assidui avranno già notato un cambiamento nel calendario degli incontri per la prossima stagione: in particolare, ci saranno molte meno partite15:00 diper tutti. Questo perchéopera ora secondo unaccordo con Sky Sports TV, con ilcanale Skyche trasmetterà un numero notevolmente maggiore di partite di tutte le 72 squadre nella prossima stagione. Almeno 24 delle 46 partite di ogni club del campionato saranno trasmesse in diretta su Sky Sports + nella prossima stagione, mentre almeno 20 delle partite dei club della League One e della League Two saranno trasmesse in diretta.