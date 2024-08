Coordinamento Campano per l’acqua pubblica | De Luca vende l’acqua della Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa deliberaGiunta regionale n. 399 del 25.07.2024 approva lo schema di statutosocietà “Grandi Reti Idriche Campane Spa” e privatizza la Grande Adduzione Primaria, che comprende l’Acquedotto occidentale, l’Acquedotto del Torano-Biferno, l’acquedottoNormalizzazione e di Cassano Irpino e l’invaso di Campolattaro. Davanti ad una siccità che non dà tregua ed alle gravi crisi idriche, la risposta di Deè quella di cedere il 49% delai privati. Ilperè impegnato da anni con numerose azioni di protesta, come i sit-in davanti alla Regione, il bloccoStazione marittima e diversi incontri con l’assessore Bonavitacola ed il presidente De, per dire NO AD OGNI FORMA DI PRIVATIZZAZIONE DELnella regione più ricca del mezzogiorno.