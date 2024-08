Chi sono le Farfalle bronzo a Parigi 2024 | Maurelli Centofanti Duranti Mogurean e Paris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Italia conquista una splendida medaglia dinella gara a squadre di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di: ma chile cinque? Le azzurre della squadra italianastate soprannominate “” in occasione dello storico argento di Atene 2004, prima medaglia a cinque cerchi e tutt’ora miglior risultato raggiunto dall’Italia. Da allora si è sempre utilizzato questo soprannome, che è diventato un po’ stretto dopo il caos degli scorsi mesi, tanto che in un post congiunto le azzurre avevano scritto di non riconoscersi più in quel soprannome. Il caso mediatico ha colpito profondamente tutte le azzurre, che però siunite ancora di più e con un gruppo compattoarrivate a questa importantissima medaglia.