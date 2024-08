Violenza sessuale Altro scandalo alle Olimpiadi | arrestato Elsayed il gesto al bar

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Dopo la fuga a Disneyland della nuotatrice paraguaiana Luana Alonso, l'arresto del giocatore di hockey australiano Thomas Craig per possesso di cocaina ora è arrivato anche lo. L'atleta coinvolto è Mohamed, lottatore egiziano. Stando a quanto riportato da Le Parisien, sarebbe statoperintorno5 di questa mattina. L'atleta della delegazione olimpica africana è statoforze dell'ordine parigine davanti a un bar del centro della capitale francese. La procura di Parigi avrebbe confermato che Mohamed Elsayes "avrebbe messo una mano sulle natiche di un'altra cliente". Al momento non è dato sapere se l'egiziano 26enne sia ancora o meno in carcere.