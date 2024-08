Donna trovata morta in casa alle porte di Roma | sospetti sul marito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024) Castel Nuovo di Porto, 9 agosto 2024 – Unadi 75 anni è statain. La drammatica scoperta questa mattina intorno8.30 nel suo appartamento a Castelnuovo di Porto, comunedi. A scoprire il corpo sono stati i carabinieri dopo che una vicina, sentendo grida d'aiuto provenienti dalladi via Bellavista, ha chiamato al 112. Nell'appartamento c'era il, un uomo di 82 anni, che è il principale sospettato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.