(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI -, la più antica rete di cuoche e cuochi did'Italia, è orgogliosa di annunciare la sua intenzione di candidarsi comealla, dopo che la storicaCris Comerford ha reso pubblica la propria scelta di ritirarsi. La proposta diprevede la rotazione trimestrale di cuoche e cuochi provenienti da diverse regioni italiane, portando con sè le autentiche tradizioni culinarie della nostra penisola. Non sta nella pelle Davide Maggi, CEO di Home Food Società Benefit, cui fanno capo la community e la.com. "Siamo entusiasti - dichiara Maggi all'AGI - di annunciare la candidatura delle nostre 1.500e Cesarini come futuridella: nessun altro Paese al mondo è in grado di garantire la varietà di ricette e la storica competenza diffusa della nostra rete".