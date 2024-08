Solo per la maglia | nella nuova campagna abbonamenti della Juvecaserta è protagonista la storia della città

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Caserta. Lastagione del basket è alle porte, con la2021 che ha ottenuto l’ammissione al campionato nazionale di Serie B, terza categoria in Italia dopo Serie A e Legadue. Il campionato si disputerà nel rinnovato PalaPiccolo, dopo gli impegnativi lavori di restyling dell’impianto, che lo hanno reso ora un gioiellino pronto per le ambiziose mire del club guidato dal presidente Francesco Farinaro. In questa settimana è stata lanciata anche ladal titolo «per la», introdotta da uno “short film” sui social, a cui è seguito uno shooting fotografico ambientato inche ha come protagoniste alcune fra le più storiche canotte da gara del club bianconero.