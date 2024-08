Lotteria Italia 2025 abbinata ad Affari Tuoi condurrà lo speciale dell’Epifania

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una nuova sfida per Stefano De Martino Stefano De Martino, noto per la sua presenza carismatica in programmi in prima serata e in seconda serata come Tonight Everything is Possible e Bar Stella, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Il popolare conduttore si occuperà della fascia oraria giornaliera in prima serata con lo show, segnando la sua prima incursione nella televisione quotidiana. Per aumentare l’entusiasmo, De Martino guiderà anche la seratalegata alla, un evento molto atteso da moltini che sperano di avere la fortuna di vincere un biglietto. Lo: una grande serata in arrivo Loè un punto fermo per gli spettatori, che unisce l’emozione dellaall’intrattenimento.