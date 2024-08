La famiglia delle carni Caiuli tradizione in tavola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ebbene sì, esistono botteghe, nel senso più nobile del termine, dove entrare e farci compere è anche piacevole alla vista e all’umore. Invogliano a soffermarsi per quanto è accattivante la cura nell’esporre le proprie merci e anche per i consigli su come cucinare questo o quel prodotto. Al termine del centro storico di Meda, in direzione ovest, esiste una macelleria prestigiosa, che a volte necessita pure del biglietto di prenotazione tanta è l’affluenza. È la macelleriain via Manzoni, punto di riferimento tra le botteghe alimentari, la cui attività non è stata scalfita dai centri commerciali. Qui quando si entra ci si sente a casa. Dal 1978 è una continua evoluzione: al semplice negozio di paese si aggiunge il commercio all’ingrosso, prima servendo le macellerie locali, poi proponendo carne di prima scelta a ristoranti e mense.