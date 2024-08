Sono malato L’annuncio scuote il mondo del cinema | Non posso più uscire di casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Il triste annuncio del famoso regista. In passato ha diretto pellicole chediventate ben presto dei veri e propri cult, gemme preziose nel panoramatografico mondiale. Parliamo di film come “Velluto Blu”, “The elephant man”, “Cuore selvaggio” e “Mullholand Drive”. Ma il successo era arrivato già negli anni ’90 con l’iconica serie “I misteri di Twin Peaks”. A questo punto dovreste aver indovinato di chi stiamo parlando, ma ancora non ve lo sveliamo. Sappiate che le parole del regista americano hanno sconvolto i fan e gli appassionati con un annuncio davvero inaspettato. Il regista ha parlato di uno dei suoi piaceri più grandi, cioè quello di fumare, per poi aggiungere: “Il piacere ha un prezzo e il prezzo da pagare è questa malattia“. Leggi anche: “È morta la mia adorata compagna”.