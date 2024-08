Parigi 2024 la lezione dei campioni Usa | Lo psicologo essenziale per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Non ci sono solo messaggi leggeri, di gioia e di festa, dopo una medaglia alledi. Sempre più atleti citano la salute mentale subito dopo aver conseguito uno dei traguardi più importanti delle proprie carriere, con lo scopo di aiutare chi li segue ad accettare che tutti hanno dei momenti di cedimento e di debolezza. La, che in Italia è emersa anche dopo il caso di Benedetta Pilato, è che gli atleti non sono macchine. Ognuno ha i suoi tempi, gioisce per i propri traguardi a modo suo e deve avere il diritto di fermarsi quando ne sente la necessità. Ie le campionesse statunitensi, in particolare in questedi, stanno sottolineando l’importanza di avere un supporto psicologico per poter vivere al meglio la tensione di gare così importanti e godersi il momento.