Oroscopo attenzione a Mercurio retrogrado | cosa succede e perché può mandare all’aria i piani per le vacanze Le previsioni segno per segno

(Di martedì 6 agosto 2024) “Tre settimane in cui la tecnologia impazzisce, gli ex riappaiono e tutto sembra in tilt. Vedi alla voce: non è colpa mia”. Con un po’ di ironia e un po’ di apprensione, i social in questi giorni non parlano d’altro che di, un periodo di confusione, fraintendimenti e caos. Almeno secondo l’astrologia.significaPartiamo dalle basi scientifiche:è il pianeta più vicino al Sole e non si muove veramente “all’indietro”. La definizione di “” è frutto di un’illusione ottica che, dalla prospettiva della Terra, fa sembrare che il pianeta si muova nella direzione opposta al solito. Dipende in realtà dalle diverse velocità orbitali dei pianeti: un po’ come quando sorpassiamo un’auto e ci sembra che l’altra stia tornando indietro.